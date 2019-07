View this post on Instagram

Veja quem são os guerreiros relacionados para a grande batalha de amanhã contra o Santa Cruz. Que pode nos deixar bem próximo da classificação. 🇧🇴⚽🏆💪🏅👊⭐⭐⭐ #sampaiovaijogareuvou #VamossubirPaiô #CleitinhonoPuskas #boliviaquerida #vumborasampaio #seriec