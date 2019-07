Torcedores podem 'voar' pelo Allianz Parque em tirolesa durante o mês de julho

Torcedores do Palmeiras têm a chance de conhecer seu estádio de ângulos bastante diferentes. Desde o dia 12 de julho, o Allianz Parque convida o público para fazer uma tirolesa que passa pelo meio do campo.

O serviço custa R$ 129 e pode chegar a R$ 99 por pessoa, dependendo do número de acompanhantes. O "empurrãozinho" é dado de uma altura de 35 metros, conduzindo o torcedor por 200 metros de comprimento por cima do gramado e das arquibancadas da arena. Tudo é acompanhado por profissionais e equipamentos de segurança.

O Metro Jornal testou a tirolesa e garante: o frio na barriga é certo. Os equipamentos foram montados na altura do gramado e, na caminhada para o elevador que nos levou ao topo do estádio, nossa equipe sorriu amarelo para as piadas sobre a descida. Do alto, as instruções foram passadas e, em uma rápida contagem, fomos – um a um – arena abaixo.

Para apaixonados pelo Palmeiras, ou até mesmo pelo belo estádio na zona oeste de São Paulo, a sensação após a adrenalina inicial é relaxante. O momento é de olhar em volta e apreciar a vista. É possível agendar o passeio com antecedência ou buscar no estádio uma vaga para "voar" pelo Allianz Parque direto na bilheteria do portão A.

Tirolesa no Allianz Parque

Data: 12 a 25 de julho

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca, São Paulo

Horários: das 10h às 17h

Capacidade: 150 pessoas por dia

Ingressos

Avulso: R$ 129,00

Duas pessoas: R$ 119,00 por pessoa

Três pessoas: R$ 109,00 por pessoa

Quatro pessoas: R$ 99,00 por pessoa