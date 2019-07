Copa do Brasil 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Internacional x Palmeiras

Nesta quarta-feira (17), Internacional e Palmeiras se enfrentam pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil 2019. O jogo será no Beira-Rio às 21h30 (horário de Brasília).

A vitória palmeirense pelo placar mínimo no primeiro jogo deixa a decisão e as chances do Colorado abertas para o jogo desta noite.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo, pelo canal de TV fechado SporTV 2 menos para o RS e pelo Premiere. Você também pode seguir os lances pelo serviço de atualização do Google.