Mundial de futebol sub-17 terá jogos em três cidades brasileiras

A Copa do Mundo Sub-17 masculina, da Federação Internacional de Futebol (Fifa), será disputada em quatro estádios este ano, localizados em três cidades brasileiras. As partidas serão nos estádios Bezerrão, no Gama (DF); Kléber Andrade, em Cariacica (ES); Olímpico e Serrinha (ambos em Goiânia).

De acordo com a Fifa, a definição das arenas “está alinhada com o compromisso do COL e do organismo que dirige o futebol mundial de levar a emoção da Copa do Mundo Sub-17 da Fifa a lugares que nunca haviam recebido um evento da entidade”.

Tanto a abertura da competição, no dia 26 de outubro, quanto a partida final do mundial, no dia 17 de novembro, serão disputadas no Bezerrão, no Distrito Federal.

A Fifa ainda não divulgou o calendário com as datas das partidas do mundial, mas a competição terá 24 seleções de todos os continentes. Além do Brasil, outros quatro sul-americanos disputarão a Copa: Argentina, Chile, Equador e Paraguai.

Entre os europeus, virão ao Brasil as seleções de França, Itália, Espanha, Holanda e Hungria. Os africanos estarão representados por Angola, Camarões, Nigéria e Senegal. Pela confederação asiática, se classificaram Austrália, Coreia do Sul, Japão e Tajiquistão.

Da região das américas do Norte e Central e do Caribe, haverá quatro representantes: Canadá, Estados Unidos, México e Haiti. Por fim, Ilhas Salomão e Nova Zelândia representarão a Oceania.

O mundial sub-17 é realizado pela Fifa de dois em dois anos, desde 1985. É a primeira vez da copa no Brasil e a quarta vez na América do Sul, uma vez que a competição já tinha sido disputada no Equador, em 1995, no Peru, em 2005, e no Chile, em 2015.

Até hoje, nove países já conquistaram um título pela categoria. A Nigéria é a seleção com mais conquistas, cinco. O Brasil aparece em segundo, com três títulos (1997, 1999 e 2003). O atual campeão é a Inglaterra.