Band transmite Corinthians x São Francisco pelo Brasileirão Feminino

A Band transmite neste domingo, 14, a partir das 14h mais uma rodada do Brasileirão Feminino 2019, ao vivo. A narração é de Ivan Bruno e comentário de Alline Calandrini.

As meninas da capital paulista estão atualmente na liderança da tabela. O Corinthians conta com um aproveitamento de 90% no campeonato, tendo conquistado 27 pontos em dez jogos, com nove vitórias e uma derrota.

Já a realidade do São Francisco é bem diferente. O time baiano está na 15ª posição da tabela e venceu apenas uma partida, empatou duas e perdeu outras sete, somando assim o total de 5 pontos.