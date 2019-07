Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo ABC x Confiança

View this post on Instagram

A diretoria abecedista preparou um esquema especial para facilitar o acesso do torcedor ao Estádio Frasqueirão nesta sexta-feira (12), por ocasião do jogo contra o Confiança/SE, marcado para as 20h. Em reunião com os órgãos de segurança, o clube tentou de todas as formas conseguir liberar a entrada da torcida também pelo Portão A, mas a medida não foi aceita. Com isso, algumas providências foram tomadas. Confira: PORTÃO B – Conselheiros – Cessionários de Camarote – Cessionários de Cadeira Cativa – Sócio Mais Querido Premium – Sócio Mais Querido – Sócio Clube do Povo – Sócio Organizado PORTÃO C – Gratuidades – Convidados – Torcedor não sócio com ingresso para o setor de arquibancada E para que o torcedor chegue cedo ao estádio, uma programação com música ao vivo, a partir das 18h, com a apresentação de Mychael Pegada, e promoção de cerveja, sendo três cervejas por R$ 10,00, foi preparada para recepcionar a Frasqueira e fazer com a torcida entre no clima da grande decisão.