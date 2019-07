View this post on Instagram

A convocação do Gorilão é pra macacada inteira: #VemProJogo, nação pontepretana! Nesta sexta (12), as bilheterias do Majestoso funcionam das 11h até o intervalo da partida. As trocas de ingresso extra para o Torcedor Camisa 10 acontecem das 11h às 21h. #JogamosJuntos! 🦍