Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Tombense x Volta Redonda

Após a partida, em entrevista à Rádio Tombos Sonora, Denilson dedicou o gol aos companheiros que, segundo ele, têm apoiado o centroavante mesmo durante o período de seca. – Só agradecer a equipe por me apoiar, por não desistirem de mim. Felizmente conseguimos a classificação e vamos em frente, que haverá mais conquistas por aí – disse o jogador, que tem sido titular, mas vem brigando pela posição com Ricardo Jesus. #VaiTombense #gaviaocarcara