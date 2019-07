Mundial sub-17: Brasil está no grupo do Canadá, Nova Zelândia e Angola

A seleção brasileira masculina de futebol sub-17 vai abrir a Copa do Mundo 2019, que acontece aqui no Brasil, com uma partida contra o Canadá, no dia 26 de outubro, no estádio Bezerrão, em Brasília, na cidade-satélite do Gama.

A equipe canarinho ainda enfrentará, pelo grupo A, na primeira fase da competição, a Nova Zelândia (no dia 29 de outubro, também no Gama) e a Angola (no dia 1º de novembro, no estádio Olímpico de Goiânia).

Os grupos da Copa do Mundo foram definidos hoje em um sorteio na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique, na Suíça.

Veja como ficaram os grupos:

Grupo A

Brasil

Canadá

Nova Zelândia

Angola

Nigéria

Hungria

Equador

Austrália

Coreia do Sul

Haiti

França

Chile

Estados Unidos

Senegal

Japão

Holanda

Espanha

Argentina

Tajiquistão

Camarões

Ilhas Salomão

Itália

Paraguai

México

A Copa do Mundo sub-17 2019 será disputada em quatro estádios. Além do Bezerrão e do Olímpico, serão usadas como arenas o Serrinha, em Goiânia, e o Kléber Andrade, em Cariacica (ES). A final da Copa será no dia 17 de novembro, no Gama.

A categoria masculina sub-17 é a mais jovem a ter uma Copa do Mundo organizada pela Fifa. Podem participar apenas jogadores nascidos entre 1º de janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2004 (ou seja, que tenham de 15 a 17 anos).

Além do campeonato sub-17 e do mundial principal (para jogadores adultos), a Fifa ainda organiza um mundial sub-20 (para jogadores até 20 anos).