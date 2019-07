Justiça determina afastamento imediato de vice de futebol do Cruzeiro

A Justiça de Minas determinou o afastamento imediato do vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, investigado por fraudes na gestão do clube.

A decisão liminar se baseia em condenações tributárias contra Itair que ferem o Estatuto do Cruzeiro, que impede condenados de exercerem funções no clube.

Na ação, os autores também argumentam que a saída de Itair não precisa ser debatida pelo conselho, já que ele não foi eleito e sim nomeado como vice-presidente de futebol.

Em nota, o Cruzeiro diz que irá tomar as medidas cabíveis e que Itair não irá comentar a decisão, que derrubou uma outra liminar da primeira instância que o mantinha no cargo.

A diretoria da raposa é suspeita de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e falsidade ideológica.