Neymar pode deixar Paris Saint-German 'se houver oferta', diz diretor esportivo

O atacante brasileiro Neymar poderá atuar sob novo time em breve. Após rumores de negociação com o espanhol Barcelona, o diretor esportivo do Paris Saint-German falou sobre a possível saída do jogador.

Leonardo declara que Neymar é livre para deixar o clube francês, porém afirmou que até o momento não haviam negociações em curso.

"Neymar pode deixar o PSG se houver uma oferta que atenda a todos. Mas até agora, não sabemos se alguém quer comprá-lo ou a que preço", diz. Em entrevista ao jornal Le Parisien, ele falou sobre uma possível volta de Neymar para a Espanha.

"Não recebemos nenhuma oferta, mas tivemos contatos bem superficiais (com o Barcelona). Eles disseram que querem comprar, mas que nós não queremos vender". Leonardo ainda conta que, para a diretoria do PSG, a saída do craque é inevitável.

"Está claro para todos (que ele quer sair). Nós conversamos com a equipe dele também. Todos sabem", revela. "Mas uma coisa é certa hoje: ele ainda tem três anos de contato conosco. Já que não recebemos uma oferta, não podemos discutir nada".

Neymar voltou a ser alvo de polêmicas após não comparecer à reapresentação no Paris Saint-Germain depois do recesso. O clube anunciou punições ao atacante pela falta.