Militão passa mal durante apresentação ao Real Madrid: 'É muita emoção'

Éder Militão foi apresentado ao Real Madrid na manhã desta quarta-feira (10), mas precisou interromper a entrevista coletiva no Santiago Baranbéu por conta de um mal-estar.

O brasileiro, que foi negociado com o clube espanhol há quatro meses, passou por exames e conheceu a torcida merengue já no gramado do estádio, de uniforme. De volta à sala de imprensa, o zagueiro de 21 anos estava respondendo às perguntas dos jornalistas havia cerca de dez minutos quando levantou a mão e tentou afrouxar a gravata. “Desculpe, estou um pouco tonto. É muita emoção", disse. O clube resolveu então encerrar a entrevista.

Militão, que começou na base do São Paulo e jogou ainda pelo Porto, chegou ao Real Madrid ao lado da família e foi apresentado pelo presidente, Florentino Pérez. “Desde pequeno queria jogar no melhor clube do mundo”, disse.

Antes de passar mal, o brasileiro tinha dito que não havia encontrado ainda o técnico Zinedine Zidane, mas que estava ansioso pelo encontro e para disputar um lugar entre os titulares. “Venho para fazer o meu trabalho. Ser titular ou não, quem decidirá é o treinador. Se ele quiser que eu jogue, eu jogarei. Tenho os pés no chão”, afirmou.