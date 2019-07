Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Vitória x Cuiabá

View this post on Instagram

O Vitória encerrou a preparação nesta segunda-feira (8) para o duelo com o Cuiabá, amanhã, 9, no Barradão, as 19h15, na retomada do Brasileiro da Série B. O técnico Osmar Loss relacionou 24 atletas e estão entre eles o goleiro uruguaio Martín Rodriguez e o volante Baraka, regularizados nesta segunda, e o lateral/meia Chiquinho, que ganhou condições de jogo desde sexta-feira passada. Os atletas já estão concentrados na chácara do clube. . RELACIONADOS: . Goleiros: Lucas Arcanjo, Martín Rodriguez e Ronaldo . Laterais: Capa, Matheus Rocha e Van . Zagueiros: Dedé, Everton Sena, Ramon Menezes e Zé Ivaldo . Volantes: Baraka, Gabriel Bispo, Léo Gomes, Marciel e Romisson . Meias: Chiquinho, Felipe Gedoz, Nickson e Ruy . Atacantes: Anselmo Ramon, Marcelo, Neto Baiano, Thiaguinho e Wesley