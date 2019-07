7x1Day: Brasileiros relembram derrota histórica para a Alemanha, cinco anos atrás

A segunda-feira (8) é agridoce para os torcedores brasileiros. Ao mesmo tempo que sucede o domingo de vitória na Copa América, o dia também marca exatos cinco anos da derrota histórica da Seleção para a Alemanha.

Nas redes sociais, o 8/07 não passou em branco. Usuários do Twitter colocaram a hashtag #7x1Day (ou Dia do 7×1) no topo dos assuntos mais comentados, compartilhando imagens e memórias do marco.

https://twitter.com/0800HENRY/status/1148284418127204352

a piada do "cada vez que você saía pra ir ao banheiro ou pegar uma cerveja voltava com 1 gol a mais pra Alemanha", saudades porém depende #7x1Day — 𝘚𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪𝘱𝘪𝘵𝘺𝘑𝘢𝘤𝘬𝘦 Will See MX (@brcjkau) July 8, 2019

Lembro até hoje, que eu tava até animadinha

Depois do quarto gol fui tomar banho e abandonei #7x1Day — Carol (@Ant_Girl_) July 8, 2019

Relembre o jogo

Em 8 de junho de 2014, o Brasil disputava a semifinal da Copa do Mundo no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida que poderia classificar a Seleção para a final contra a Argentina se tornou um grande vexame para os jogadores e torcedores, e terminou em um estado geral de choque – sem falar das muitas lágrimas derramadas no estádio.

Os brasileiros chegaram invictos para encarar a Alemanha, que também não havia perdido na competição. Sob direção do técnico Luiz Felipe Scolari, a Seleção jogava com David Luiz, que vestia a braçadeira de capitão, Júlio César no gol, Maicon, Dante, Marcelo, Hulk, Bernard, Fred, além de Fernandinho e Luiz Gustavo. Neymar, que já era um dos destaques da equipe, recuperava-se de lesão e não participou.

As coisas começaram a azedar logo nos primeiros minutos do que se tornaria a pior derrota sofrida em toda a história da Seleção brasileira. Aos onze minutos, o alemão Thomas Müller abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, outros quatro gols seguiram, com chutes de Klose, Kroos e Khedira. Após o intervalo, mais dois gols alemães seguiram, ambos por André Schürlle.

A partida encerrou com gol de honra de Oscar, que não foi suficiente para impedir o coro de vaias que tomou o Mineirão. O público de 58 mil pagantes – aqueles que ainda não haviam saído do estádio no intervalo – deixou o gramado em lágrimas. Torcedores alemães tiveram de ser escoltados para fora do estádio.

Nas redes sociais, a reação não foi menor: o jogo foi o evento esportivo mais comentado de todos os tempos na Internet, superando a final do Super Bowl XLVIII.

No pós-jogo, atletas e membros da equipe técnica deram justificativas de grande repercussão, produzindo frases que viraram ícones do 7×1. O treinador Scolari afirmou que foi "o pior dia da vida" dele, e assumiu responsabilidade pelo placar "catastrófico". O capitão David Luiz lamentou não poder "dar uma alegria ao seu povo, para essa gente que sofre tanto todos os dias".