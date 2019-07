Balotelli é denunciado por pagar homem para se atirar no mar com moto

O atacante do Olympique de Marselha Mario Balotelli foi denunciado pela Polícia Municipal de Nápoles por instigação à delinquência e exercício de jogo de azar ao oferecer 2 mil euros para o dono de um bar se atirar no mar com sua moto.

Ocorrido na capital da Campânia, o episódio foi filmado e publicado pelo próprio Balotelli em seu perfil no Instagram. Outras três pessoas foram denunciadas, incluindo o dono de bar, Catello Buonocore, que vestia apenas cueca.

O homem disse que sua moto valia apenas 600 euros e que ele não via problemas em atirar o veículo no mar em troca de 2 mil euros. Os denunciados também podem responder por abandono de resíduo perigoso.