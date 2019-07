Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Volta Redonda x Boa Esporte

View this post on Instagram

Nesta quinta-feira, 4, o elenco profissional do Volta Redonda realizou um treinamento coletivo, no Raulino de Oliveira, junto com os #GarotosDeAço do sub-17. A integração entre as equipes serviu de preparação para os jogos decisivos do fim de semana. Pela Série C, recebemos o Boa Esporte-MG, no domingo, 7, às 15h. Já pela Taça Rio Sub-17, visitamos a Cabofriense, no sábado, às 13h. #EuSouVoltaço #EsquadrãoDeAço #BRSérieC #ABaseVemForte