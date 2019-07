Brasil x Peru: Confira a escalação da seleção brasileira para a final da Copa América

Foi divulgada a escalação da equipe brasileira para a final da Copa América. Brasil e Peru se enfrentam pelo título neste domingo (7), a partir das 17h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O técnico Tite tinha dúvidas quanto a lateral esquerda, após Filipe Luís sentir dores durante a partida contra o Paraguai, ainda nas quartas de final. Alex Sandro foi confirmado como titular na posição.

O Peru, por sua vez, manteve a equipe que eliminou o Uruguai e o Chile: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Flores, Cueva e Guerrero.

Confira a escalação da seleção brasileira: