Suécia vence Inglaterra e fica com o 3º lugar da Copa feminina

A Suécia venceu neste sábado (6) a Inglaterra por 2 a 1, em Nice, na França, e ficou com o terceiro lugar da Copa do Mundo feminina.

As duas seleções protagonizaram uma etapa inicial movimentada no estádio Allianz Riviera, mas o país nórdico não tomou conhecimento das inglesas e marcou dois gols no primeiros 20 minutos.

As suecas abriram o placar no 10º minuto. A atacante Kosovare Asllani aproveitou a bobeada da defesa britânica e encheu a bomba de dentro da área para anotar o primeiro gol do jogo. A bola ainda pegou na goleira Carly Telford e na trave.

Após ter carimbado uma outra vez o poste da Inglaterra, a seleção nórdica anotou o segundo. Sofia Jakobsson aproveitou o espaço que a defesa adversária deu e chutou colocado, tirando de Telford.

Com dois gols de vantagem, a Suécia tirou o pé do acelerador e deixou a Inglaterra crescer no jogo. Aos 30 minutos, as britânicas conseguiram diminuir o prejuízo. A camisa 10 Francesca Kirby entrou dentro da área após uma bela jogada individual e tocou para o fundo da rede.

Na sequência da partida, a Inglaterra teve um gol anulado pelo árbitro assistente de vídeo (VAR) e viu a goleira Rut Lindahl fazer três ótimas defesas. No final do jogo, a zagueira Nilla Fischer tirou uma bola em cima da linha.

Com a vitória, a Suécia conseguiu encerrar o Mundial da França com o digno terceiro lugar, enquanto que a Inglaterra terminou o torneio na quarta posição.

A decisão da Copa será neste domingo (7), em Lyon. O título será disputado entre Estados Unidos e Holanda.