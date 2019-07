'O Brasil controla tudo', reclama Messi sobre arbitragem da Copa América

A derrota da Argentina para o Brasil na Copa América, na noite desta terça-feira (2), não passou em branco para os "hermanos". O craque Lionel Messi teve muito a dizer sobre a arbitragem do jogo, que considerou injusta.

Em um desabafo após perder por 2 a 0 nas semifinais para o Brasil, o argentino criticou o árbitro equatoriano Roddy Zambrano, e chamou atenção da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

"Espero que a Conmebol faça algo, embora creia que não vá fazer nada, porque o Brasil controla tudo", provocou Messi. "É muito complicado". O jogador estranhou o fato de o árbitro de vídeo (VAR) não ter sido consultado em momento algum da partida, incluindo os lances de pênalti.

💥 Messi estalla contra la Conmebol: "No creo que hagan algo, Brasil maneja todo" pic.twitter.com/1gWHXCnJqe — MARCA (@marca) July 3, 2019

"Foram jogadas claras que não foram ver no VAR", apontou o jogador do Barcelona. "Nesta Copa, cansaram de marcar toques de mão bobos, pênaltis bobos, e hoje sequer foram ao VAR".

Em resposta, a Conmebol naturalizou as críticas do jogador, e afirmou não haver necessidade de abordar formalmente o caso. A confederação avalia como correta a atuação do árbitro Roddy Zambrano, e coloca as reclamações dos argentinos como compreensíveis dada a tensão do jogo.