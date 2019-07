Copa América: Gabriel Jesus desencanta, Brasil vence Argentina e vai à final

O Brasil está de volta à final da Copa América depois de 12 anos. Nesta terça-feira (2), a Seleção venceu o superclássico contra a Argentina por 2 a 0, no Mineirão, e vai buscar o 9º título do torneio no domingo, no Maracanã.

O nome do jogo foi Gabriel Jesus. No primeiro tempo, ele abriu o placar e encerrou um jejum de mais 700 minutos sem balançar a rede pela Seleção em um jogo oficial.

Já na etapa final, o camisa 9 fez linda jogada individual e só rolou para Roberto Firmino definir o placar.

O adversário do Brasil na decisão sairá do duelo entre Chile e Peru, nesta quarta-feira, em Porto Alegre.