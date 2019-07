Série C 2019: como assistir ao vivo online o jogo Juventude x Luverdense

View this post on Instagram

Noite de Verdão em campo. E o teu apoio será fundamental para buscar os três pontos e voltar para a liderança do grupo B 🏆 Brasileiro Série C – 10ª rodada 🆚 Luverdense 🏟️ Alfredo Jaconi ⏲️ 20h 🚌 A VISATE vai disponibilizar ônibus após a partida 📻 Transmissão em ÁUDIO pela TV Papo by Bitcom TV no Facebook do Ju e da BitcomTV 📺 Dazn 👕 No jogo de hoje teremos a ação em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol que tem por objetivo chamar a atenção do público sobre a necessidade de combater o racismo, machismo, assédio, xenofobia, homofobia ou qualquer outro tipo de preconceito. 💻 Informações sobre o serviço de jogo, linhas de ônibus da Visate no site do Ju #ChegadePreconceito✋ #VamoJaconero #JUVxLUV