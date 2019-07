Charlie Brown Jr. vai para a NBA e 'turma do pavê' ataca no Twitter

Uma contratação da NBA está chamando a atenção dos brasileiros pelo nome peculiar do atleta. Nesta segunda-feira (1º), o time Atlanta Hawks anunciou que o jogador Charlie Brown Jr. fará parte do seu elenco pelas próximas duas temporadas.

O atleta de dois metros de altura jogava na forte liga universitária com uma média de 19 pontos por jogo e mais de mil deles marcados em duas temporadas pelo time de Saint Joseph.

Claro que não seria o currículo de Charlie Brown Jr. que chamaria a atenção dos brasileiros para o jogador – não que ele não mereça!

Já seu nome, idêntico à banda de rock paulista que explodiu nos anos 1990 e 2000, acabou gerando diversas ótimas piadas para deixar qualquer “tio do pavê” com inveja.

A começar pelas óbvias:

Teve quem usou a sabedoria do eterno Chorão:

Muitos já estão fazendo pedidos e sugestões:

Com a chegada do Charlie Brown Jr, o Atlanta Hawks muda seu nome para Atlanta Tony Hawks. https://t.co/xDXwYYsmjP

No fim, todos os fãs da banda estão torcendo pelo Charlie Brown Jr.:

Eu imagino o pessoal do @InsideHoops olhando para as métricas e completamente confuso com a repercussão gigante da contratação do Charlie Brown Jr. pelos Hawks

— Gabriel Martins (@gmoreiramartins) July 1, 2019