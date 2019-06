Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Náutico x ABC

View this post on Instagram

No CT Wilson Campos, equipe alvirrubra fez hoje o penúltimo treinamento visando o duelo contra o ABC, pela 10ª rodada da Série C, nos Aflitos. Amanhã, técnico Gilmar Dal Pozzo fecha a preparação para a partida, que ocorre no próximo sábado (29), a partir das 17h. #AquiéNáutico 🐭🇦🇹 📸: Léo Lemos / Comunicação CNC