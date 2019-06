Copa América: gramados brasileiros estão uma 'vergonha', diz Messi

Após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Venezuela, no Maracanã, pela Copa América, o craque Lionel Messi afirmou nesta sexta-feira (28) que os gramados dos estádios brasileiros são uma "vergonha".

Messi, que não vem realizando uma grande competição, já havia criticado os campos depois do duelo diante do Catar, na fase grupos da Copa América. Na ocasião, o jogador do Barcelona declarou que os gramados estavam "muito ruins".

"É difícil jogar às vezes, os campos estão muito ruins, lamentavelmente. É uma vergonha que num gramado desse esteja sendo jogada a Copa América. Não ajuda a jogar, poder ter a bola rápida, dar o toque de primeira. Quica mal, não pode conduzir. Parece um coelho a bola, quicando para todo lado", criticou Messi.

Além do Maracanã, a seleção da Argentina já atuou nesta Copa América na Fonte Nova, em Salvador, no Mineirão, em Belo Horizonte, e na Arêna do Grêmio, em Porto Alegre. Até o momento, o único gol marcado por Messi no torneio foi um de pênalti no empate por 1 a 1 diante do Paraguai.

Na próxima fase da competição, a Argentina irá encarar o Brasil. O duelo será nesta terça-feira (2), no Mineirão, às 21h30 (horário de Brasília).