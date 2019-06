Copa América: Brasil avança para as semifinais; veja próximos passos

A partida contra o Peru foi uma ilusão de 90 minutos. Foi preciso a angústia dos pênaltis para o Brasil chegar às semifinais da Copa América, após 0 a 0 com o Paraguai, ontem, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No desempate, uma sofrida vitória por 4 a 3.

Willian, Marquinhos, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus converteram suas cobranças para a Seleção. Roberto Firmino chutou para fora. Alisson defendeu o chute do palmeirense Gustavo Gómez, o primeiro da série. Almirón, Valdez e Rojas acertaram seus chutes. O santista Derlis González chutou para fora.

Ao término dos pênaltis, quase todos correram em direção a Alisson. A comissão técnica se abraçou e Filipe Luís, substituído no intervalo, se atirou no chão.

O 5 a 0 do fim de semana contra os peruanos não trouxe a confiança necessária para o Brasil avançar com tranquilidade. Erros e bolas apertadas se multiplicaram no primeiro tempo da partida. Ofensivamente, o time produziu muito pouco. Um chute de Roberto Firmino defendido pelo goleiro, aos 3, foi o que surgiu de melhor. Erros pipocaram, principalmente com Daniel Alves e Gabriel Jesus. Alisson precisou salvar no canto.

Nem mesmo quando o Paraguai teve um jogador expulso houve a calma necessária para furar a defesa. Balbuena recebeu vermelho em falta cometida em Firmino.

Com um jogador a mais, o Brasil foi só ataque. Alisson era o único que permanecia na defesa. As jogadas mais incisivas eram sempre com Everton. Foi assim que Gabriel Jesus perdeu chance na pequena área. Em jogada própria, o atacante do Grêmio viu a defesa desviar seu chute, logo depois. Mesmo que tenha dito durante a Copa América que não era técnico para tirar volante e colocar um meia, Tite precisou se contradizer, com Willian no lugar de Allan. Depois, ousou ainda mais com Paquetá entrando no lugar de Daniel Alves.

No fim, Gatito Fernández salvou o que seria o gol da classificação, após desvio de cabeça. Willian acertou a trave. Everton e Coutinho chutaram com perigo.

Gabriel Jesus fez o último gol da disputa por penalidades na Arena do Grêmio; Alison pegou uma cobrança / Henry Romero/Reuters

Ausência

O atacante Richarlison foi detectado com caxumba e ficou de fora da partida. Como forma de precaução, o departamento médico da Seleção iria vacinar todos os jogadores contra a doença após o jogo.

Rival brasileiro sai nesta segunda



O adversário do Brasil será conhecido esta tarde. Ele sairá do confronto entre Argentina e Venezuela, às 16h, no Maracanã.

A Argentina terá duas modificações em relação ao time que bateu o Qatar em Porto Alegre. Na defesa, Pezella será escalado no lugar de Saraiva, com Foyth sendo deslocado para a lateral direita. No meio, Acuña entra no lugar de Lo Celso. Os hermanos não conseguiram repetir nenhuma vez o time nesta Copa América. Os venezuelanos tentam igualar a campanha de 2011, quando também chegaram à semifinal.

Outra semifinal começa a ser definida

O primeiro jogo que definirá a semifinal do outro lado da chave será disputado hoje, na Arena Corinthians. Às 20h, Colômbia e Chile, atual bicampeão, se enfrentam. Quem vencer do duelo desta noite enfrenta quem passar do encontro entre Uruguai e Peru, amanhã, 16h, na Fonte Nova.