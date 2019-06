View this post on Instagram

👀 ¡Partidazo en Sao Paulo! 🤜🤛 #LaRoja choca ante Colombia en cuartos de final de #CopaAmerica 🏆 A seguir con la defensa del bicampeonato 🇨🇱 🆚 🇨🇴 🏟️ Arena Corinthians 🕖 19:00 horas (CHI) 📺 Canal 13, TVN, CDF, DirecTV