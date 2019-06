Quer mais futebol feminino?

Anote aí! A Seleção Brasileira feminina de futebol não fez uma de suas melhores campanhas em uma Copa do Mundo, sendo eliminada nas oitavas de final, mas mesmo assim foi celebrada como nunca nessa curta história oficial das mulheres no esporte. A torcida brasileira se empolgou com Marta, Cristiane e Formiga em campo e agora pede mais! Então, o Metro Jornal faz um panorama do que está rolando de jogos no Brasil, onde assistir e como acompanhar seu time de coração – ou apenas incentivar ainda mais as mulheres no esporte

Campeonato Brasileiro – Série A1

Principal torneio feminino do Brasil, o Brasileirão acabou de passar da metade da primeira fase e a disputa é quente entre grandes clubes nacionais e outras forças da modalidade. Com nove rodadas jogadas, Corinthians e Santos dividem a liderança. Internacional e Flamengo também se destacam, mas times pouco conhecidos no país, como Ferroviária e Kindermann, estão na briga por uma das oito vagas para as quartas de final

Campeonato Paulista

Tá rolando o Paulistão também! Sim! E a competição está na segunda fase, com São Paulo, Santos, Palmeiras e São José em um grupo, e Corinthians, Ferroviária, Ponte Preta e Juventus em outro. As duas melhores de cada avançam para a semifinal. Os próximos jogos acontecem na primeira semana de agosto

Campeonato Brasileiro – Série A2

A CBF obrigou os 20 clubes da primeira divisão masculina a criar times femininos para disputas oficiais a partir desse ano. Apesar de não ser a forma mais adequada, a medida um tanto taxativa foi benéfica. Com a primeira divisão formada, clubes como São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro tiveram que se adaptar para jogar a segunda divisão nacional, num total de 36 equipes. A disputa está nas quartas de finais e os primeiros jogos da fase acontecem nos dias 13 e 14 de julho. As vencedoras dessa etapa sobem para a Série A1

Onde assistir

A Band transmite as séries A e B do Campeonato Brasileiro feminino, com jogos aos domingos, sempre às 14h.

A CBF fez uma parceria com o Twitter, que transmite ao vivo na plataforma uma partida por rodada, através do perfil @BRFeminino. Nesse sábado já tem jogo do Brasileirão, entre Flamengo x Internacional, às 15h30. Aqui em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol também transmite os jogos do Campeonato Paulista, em sua conta no YouTube e também no Twitter: @FPF_Oficial.

Quer ver Marta, Andressinha e Debinha em ação? Acesse o perfil @NWSL no Twitter, que transmite os jogos da Liga Americana de Futebol. Até jogos da Liga dos Campeões é possível ver, no perfil @UWCL.

Vá ao estádio!

As jogadoras gostam de audiência, mas, mais ainda, de torcida apoiando nos estádios. Os quatro maiores clubes do estado têm variado seus mandos, então fique atento à tabela no site da CBF (www.cbf.com.br)