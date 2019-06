Neymar 'ficou' com herdeira bilionária em festa de Vinicius Jr, diz jornal

Parece que o período de reclusão de Neymar acabou. Após sofrer uma lesão no tornozelo e ser cortado da Seleção Brasileira que disputa a Copa América, Neymar deu um tempo na aparição pública para enfrentar a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade. Porém, na última terça-feira, 25, o craque prestigiou uma festa junina de Anitta e o aniversário de Vinicius Junior.

E Neymar não deixou a festa do amigo do Real Madrid no zero a zero. Em vídeo nas redes sociais, é possível ver o craque beijando uma morena. De acordo com o jornal Extra!, a eleita do camisa 10 é estudante de Engenharia de Produção Isabela Leonetti, de 25 anos, herdeira de uma empresa de cartão de créditos.

Inicialmente, a modelo Nathália Félix foi apontada como a moça que trocou beijos com Neymar. O jogador não gostou nada de ver a história cair na web e comentou uma publicação de um perfil de fofocas.

"Não era ela. E se fosse, qual o problema? Bando de gente se metendo onde não deve, eu hein. Vão viver, vai ser feliz fazendo o que vocês gostam e não ficar insultando as pessoas que vocês realmente não conhecem. Por trás de toda pessoa existe um ser humano no qual passou muita coisa para chegar onde está. Respeite mais e digite menos", escreveu.

Na tarde de quarta-feira, 26, o craque aproveitou uma piscina com borda infinita de um hotel na Barra da Tijuca na companhia dos parças, entre eles estavam o surfista Gabriel Medina.