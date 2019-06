Barcelona intensifica negociações com PSG para ter Neymar

Os contatos entre o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), e o Barcelona estão se intensificando cada vez mais. De acordo com a imprensa espanhola, o brasileiro afirmou que já está disposto para se despedir da França.

Apesar do interesse de Neymar em deixar o PSG, a negociação entre o time francês e o Barcelona deverá ser difícil e longa. O atacante custará mais de 200 milhões de euros aos cofres do clube catalão e o Barça também possui outras caras operações a serem concluídas nesta janela de transferências.

Neymar também deverá auxiliar o Barcelona na negociação, já que o brasileiro precisará aceitar receber um salário menor na Espanha em comparação ao que ganha no PSG.

De acordo com o jornal catalão "Sport", o retorno de Neymar ao Barcelona só deverá ser concretizado após a Copa América, que está sendo disputada no Brasil. O jogador não está jogando o torneio por conta de uma lesão no tornozelo.

A imprensa francesa, por sua vez, deu mais indícios que o futuro do craque brasileiro poderá ser no Barcelona. O PSG estaria monitorando de perto o atacante marfinense Nicolas Pépé, um dos grandes destaques do Lille.

Com a camisa do Barcelona, Neymar atuou em 186 partidas e anotou 105 gols. O brasileiro também conquistou dois Campeonatos Espanhóis e uma Liga dos Campeões.