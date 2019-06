Real Madrid está de olho na contratação de Marta, diz jornal

Desejando formar um competitivo time de futebol feminino, o Real Madrid está de olho na contratação da atacante brasileira Marta, que defende atualmente a equipe do Orlando Pride, dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal espanhol "As", a camisa 10 da seleção brasileira seria a líder da equipe madrilenha, que pretende investir pesado para se equiparar aos rivais Atlético de Madrid e Barcelona.

Além de Marta, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estaria monitorando as jogadoras Verónica Boquete, do Paris Saint-Germain (PSG), Jennifer Hermoso, do rival Atlético, Ada Hegerberg, do Lyon, e Sam Kerr, do Chicago Red Stars.

Ainda segundo o periódico, Marta já teria avaliado positivamente o interesse do Real Madrid.

A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo feminina após a derrota por 1 a 0 diante da França, em Le Havre.