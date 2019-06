Goleiro do Fluminense é suspeito de uso de cocaína após exame de doping

O atleta Rodolfo Alves de Melo, goleiro pelo time carioca Fluminense, encara suspeitas de uso de cocaína após testar positivo em um exame antidoping feito no dia 23 de maio.

O jogador abriu mão do direito de contraprova, colocando-se "voluntariamente", de acordo com o time, em suspensão. É a segunda vez que Rodolfo encara suspeitas do uso da droga, já tendo sido suspenso por dois anos do Athletico Paranaense em 2012. Quando chegou ao Fluminense, o goleiro afirmou estar livre do vício.

O exame antidoping foi feito após uma partida entre Fluminense e Atlético Nacional, pela Copa Sul-Americana – na qual Rodolfo ficou no banco, substituído por Agenor.

Após abrir mão da contraprova, Rodolfo coloca-se em suspensão preventiva de seu contrato com o clube, seguindo o protocolo de 2014 do Código Mundial Antidopagem.

O Fluminense publicou nota sobre a situação do jogador. Confira: