Inglaterra vence Camarões e avança para quartas da Copa do Mundo

Jogando no estádio du Hainaut, em Valenciennes, a Inglaterra derrotou Camarões por 3 a 0 em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

A vitória da Inglaterra começou a ser construída ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos a zagueira Ejangue recuou para a goleira Ngo Ndom, que pegou a bola de forma ilegal. A juíza marcou então cobrança de falta em dois lances dentro da área. White ajeita a bola para Houghton, que chuta forte para abrir o marcador aos 13 minutos.

Ainda na etapa inicial a equipe inglesa conseguiu ampliar o marcador. Bronze dá belo passe para White, que, sozinha diante da goleira adversária, não perdoa. 2 a 0 para a Inglaterra aos 49 minutos.

Mas a Inglaterra queria mais. E, aos 12 minutos da etapa final, Greenwood marcou o terceiro da equipe europeia após jogada ensaiada em cobrança de escanteio.

Com a vitória de hoje as inglesas se classificaram para as quartas de final, onde enfrentarão na próxima quinta, no estádio Océane, em Le Havre, a Noruega, que ontem passou pela Austrália.

Ficha técnica:

Domingo, 23 de junho de 2019

INGLATERRA 3 X 0 CAMARÕES

Competição: Mundial Feminino (oitavas de final)

Local: Valenciennes, França.

Juíza: Qin Liang (China).

Inglaterra: Bardsley; Bronze, Houghton, Bright e Greenwood; Walsh, Kirby e Scott (Staniforth); Parris (Williamson), White (Taylor) e Duggan. T: Phil Neville.

Camarões: Ngo Ndom; Leuko, Ejangue (Sonkeng), Johnson e Awona; Feudjio, Abam (Abena) e Yango; Njoya Ajara, Aboudi Onguene e Enganamouit (Takounda). T: Alain Djeumfa.

Gols: No 1º tempo: Houghton (13), White (49). No 2º tempo: Greenwood (12).