Cristiano Ronaldo aproveita férias em iate com diária de R$ 100 mil

Cristiano Ronaldo está aproveitando suas férias do gramado com uma estrutura de dar inveja. O craque português descansa no cenário paradisíaco da Riviera Francesa, junto com a família, em um iate cuja diária chega a R$ 109 mil.

No Instagram, o jogador chegou a postar foto e vídeo a bordo do Africa 1. A embarcação de 155 pés é equipada com seis cabines, bares, jacuzzi, academia e até um cinema.

No vídeo publicado para os seus 172 milhões de seguidores, Cristiano Ronaldo aparece escorregando por um tobogã inflável, instalada no iate, até o mar da Riviera.

O melhor de tudo é que o valor nem chega a pesar tanto no bolso do craque: apenas 0,02% de seus ganhos.

O craque do Juventus, que tem uma fortunada avaliada em R$ 3,8 bilhões, recebe por volta de R$ 400 milhões por ano, superando o brasileiro Neymar. O português fica atrás apenas do argentino Lionel Messi, atleta mais bem pago de 2019.