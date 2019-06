Brasil classifica oito atletas para as oitavas no Mundial de Surfe

Em ondas fortes que chegaram a 2 metros de altura na Praia de Itaúna, em Saquarema, cinco brasileiros conquistaram vaga para as oitavas de final da etapa brasileira do Circuito Mundial de surfe.

O bicampeão do mundo Gabriel Medina foi o último a conseguir a classificação, ao derrotar Jadson André na bateria de encerramento da terceira rodada da competição, na tarde desta sexta-feira (21). Mais cedo, Filipe Toledo, vencedor da etapa no ano passado, derrotou o campeão mundial de 2015, Adriano de Souza, que retornou às competições após sete meses afastado do esporte por lesão. Além de Filipe e Gabriel, Deivid Silva, Jessé Mendes e Michael Rodrigues também venceram suas respectivas baterias e disputam as oitavas de final neste sábado.

Outros campeões do mundo, que estão entre os 16 surfistas classificados, são John John Florence (Havaí), bicampeão, e Kelly Slater (EUA), que aos 47 anos ainda é recordista do esporte com 11 títulos. Kelly e Filipe Toledo se enfrentam na bateria de abertura das oitavas de final.

No feminino, as três surfistas brasileiras seguem na competição. Tainá Hinckel venceu sua bateria de repescagem para se classificar para as oitavas de final junto com a sete vezes campeã Stephanie Gilmore (Austrália), que avançou em segundo. Agora Tainá terá o desafio de vencer a tricampeã Carissa Moore (Havaí). Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb, que venceram suas baterias na primeira rodada, não precisaram competir hoje.