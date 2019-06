Google lançará aplicativo para competir com Whatsapp; novo sistema deve incomodar telefônicas

A Google anunciou que lançará um aplicativo próprio baseado no sistema de mensagem RCS, conhecido como a evolução do SMS. Esse sistema é perfeito para a guerra que a companhia pretende travar com o Whatsapp.

As mensagens RCs são similares ao aplicativo do Facebook, já que elas podem ativar uma plataforma que envia textos, vídeos, GIFs e muitos outros tipos de arquivo de mídia, bem parecido ao que propõe o aplicativo verde.

O mais importante é que os usuários não precisam de internet para que ele funcione, isso provocaria um desafio direto da Google às operadoras telefônicas, pois o sistema estaria integrado ao programa operacional Android, também desenvolvido pela Google.

Google planeja uma batalha com o Whatsapp

Reprodução/ Fayer Wayer

Não podemos negar que o aplicativo de mensagens baseado no sistema RCS é empolgante. No entanto, para muitos a empresa comete um erro já que confiou claramente nas operadoras para que lançassem o app em um primeiro momento, o que se mostrou muito lento por parte delas.

Ë por isso que agora, Google decidiu que seguirá o próprio caminho com o RCS, lançando a tecnologia para todos os smatphones compatíveis com o sistema operativo Android no mundo todo, desafiando as gigantes telefônicas.

Segundo o sítio estrangeiro Fayer Wayer, a operadora americana AT&T, a mexicana Telcel e a Movistar foram encarregadas de lançar o sistema. Algumas delas apenas habilitaram o sistema no serviço pago de mensagens ilimitadas, o que causou a ira do Google.

Reprodução/ Fayer Wayer

Mensagens grátis para todos

A companhia começará lançado este novo sistema na França e Reino Unido, para realizar diversos testes e dali pretende expandir para todo mundo, e assim entrar de vez competição com Telegram, Whatsapp e WeChat.

O único requisito para utilizar o sistema será baixa-lo no sistema operativo Android quando se encontre disponível. O que é certo é que quando ele estiver disponível haverá uma revolução no mercado das telecomunicações.