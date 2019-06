Com gol de pênalti, Marta supera Klose e torna-se a maior artilheira da história das copas

A heroína do futebol brasileiro marcou mais uma vez na partida entre Brasil e Itália, pela Copa do Mundo feminina. Nesta terça-feira (18), ela enterrou a bola no gol pela 17ª vez nas Copas, superando o recorde de Miroslav Klose, que fez 16 gols pela Alemanha.

O segundo gol de Marta na Copa 2019 também consolida outra conquista da Melhor do Mundo: ela é a primeira jogadora a marcar em cinco edições de Copa do Mundo, entre homens e mulheres.

Novamente cobrando um pênalti pela Seleção, a camisa 10 jogou até os 38 minutos, sendo ovacionada pela torcida ao ser substituída pela atacante Luana. Com o gol, o Brasil garantiu classificação para a próxima etapa da competição.