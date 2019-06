Estes são os jogos da Copa do Mundo Feminina 2019 desta quarta-feira, 19

Nesta quarta feira, 19, quatro seleções adentram os gramados franceses para decidir vagas para as oitavas de final da competição. Japão, Inglaterra, Escócia e Argentina brigam pela classificação valendo pelo grupo D.

A vitória das brasileiras por um a zero contra a Itália nesta terça deve colocar no caminho da canarinha as donas da casa ou as poderosas alemãs.

As inglesas já estão asseguradas depois de terem vencido as duas primeiras partidas contra Argentina e Escócia. Já o Japão ainda pode ser alcançado pelas Hermanas, caso elas vençam e as japonesas percam.

Todas as partidas da terceira rodada acontecem no mesmo horário, às 16h00.

Japão x Inglaterra – SporTV

Escócia x Argentina – SporTV2

Também é possível acompanhar os jogos pelo serviço de atualização do Google.