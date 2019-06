Copa América 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Brasil x Venezuela

View this post on Instagram

Na parte da noite tem mais Brasil! A Seleção Masculina entra em campo pela segunda rodada da Copa América. Vamos em busca de mais uma vitória! ⠀ 🇧🇷 x 🇻🇪 – 21h30 ⠀ Foto: @lucasfigfoto / CBF ⠀ #JogaBola #BRAxVEN