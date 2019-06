Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Sampaio Corrêa x ABC

View this post on Instagram

#BoraABC | 👊🏼 AMANHÃ TEM ALVINEGRO EM CAMPO! #CampeonatoBrasileiro | #SérieC ➡️ Sampaio Corrêa/MA x ABC 🗓 Sábado [15] 🕒 19h15 🏟 Castelão OLÊÊ! OLÊÊ! VAI PRA CIMA DELE, ABC!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ 📺 #TRANSMISSÃO: DAZN.COM [@dazn_bra] #AquiéFrasqueira #VaiPraCimaDeleABC #OMaiorCampeãoDoMundo