Torneio de Toulon 2019: como assistir ao vivo online à final Brasil x Japão

Seleção Olímpica: grupo completo na França Jogadores se apresentaram, diretamente, no hotel em que o grupo está concentrado Os últimos jogadores convocados, no início desta semana, para a Seleção Brasileira Olímpica chegaram à França para a disputa do Torneio Maurice Revello, antigo Torneio de Toulon. Completaram o grupo que desembarcou na terça: Paulinho (Bayer Leverkusen – Alemanha), Rogério (Sassuolo – Itália, Bruno Fuchs (Internacional) e Lucas Fernandes (Portimonense – Portugal). Os atletas se apresentaram, diretamente, no hotel em que o grupo está concentrado, na cidade de Saint-Cyr-sur-Mer. Rogério está à disposição desde a terça-feira à tarde. Poucas horas depois, foi a vez de Lucas Fernandes. Nesta quinta (30), a dupla Paulinho e Bruno Fuchs, que estava treinando com a Seleção Principal, na Granja Comary, fechou a lista. Até sábado, o técnico André Jardine comanda os treinos no Estádio Marcel Cerdan, do Carnoux Football Club, a 50 minutos da concentração. No domingo (2), o Brasil enfrenta a Guatemala, na estreia do Torneio Maurice Revello, no Stade Lattre de Tassigny, na Região Metropolitana de Marselha. A bola vai rolar às 19h (Horário Local), 14h pelo Horário de Brasília. A Seleção Olímpica está no Grupo B, que conta ainda com França, Catar e a própria Guatemala. O Maurice Revello tem três grupos. Os líderes e o melhor segundo colocado passam às semifinais.