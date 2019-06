Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Juventude x Volta Redonda

View this post on Instagram

Final de jogo em Porto Alegre pelo Gauchão sub-20, ficamos no empate por 2 a 2 diante do Inter. Os gols da equipe de Lucas Zanella foram de Lucas Serafini e Camejo. A partida de volta das quartas de final será na quarta-feira. / 📸 Gabriel Tadiotto/ECJuventude #BaseAlviverde