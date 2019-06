Raptors derrubam dinastia dos Warriors e levam título inédito da NBA

Pela primeira vez na hostória da NBA o título vai para o Canadá. Nesta quinta-feira, o Toronto Raptors derrubou o favoritismo do Golden State Warriors e venceu o jogo 6 por 114 a 110 em Oakland, na Califórnia. O time liderado por Kawhi Leonard fechou a série em 4 a 2, com direito a três vitórias na casa dos bicampeões, e conquistou o título inédito.

O jogo que garantiu o Troféu Larry O'Brien para o time canadense foi emocionante e decidido apenas no último segundo. Perdendo por um ponto, Golden State optou por não fazer a falta, conseguiu forçar o erro no ataque de Toronto e teve 9.6 segundos para armar a jogada da vitória. Stephen Curry ficou livre para arremessar, mas a tentativa de três pontos parou no aro.

A equipe da casa não conseguiu pegar o rebote e Toronto confirmou a conquista com os lances livres de Kawhi Leonard quando o cronômetro já marcava 0.9 segundos.

A atuação coletiva foi o grande destaque de Toronto na noita desta quinta. Pascal Siakam e Kyle Lowry anotaram 26 pontos cada, enquanto Kawhi Leonard e Fred Vanvleet deixaram a quadra com 22 pontos cada um. A conquista coroa o trabalho do técnico Nick Nurse, que fez sua primeira temporada na NBA.

Do outro lado, Golden State lamentou mais uma lesão nas Finais. Após perder Kevin Durant com uma ruptura no tendão de Aquiles no jogo 5, nesta quinta o time da Califórnia viu Klay Thompson sair machucado no fim do terceiro quarto com uma lesão no joelho. Ele era um dos destaque da partida e terminou como cestinha ao anotar 30 pontos.

A perda do título marcou a despedida amarga da Oracle Arena. A partir da próxima temporada, os Warriors jogarão no moderno Chase Center, em San Francisco. A derrota ainda pode significar o fim de uma série dourada da franquia, com cinco finais seguidas e três títulos, em 2015, 2017 e 2018.