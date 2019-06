Confira os jogos da Copa Ouro 2019: estes são os jogos transmitidos neste fim de semana

O serviço exclusivo de stream da DAZN Brasil será a emissora oficial da Copa Ouro CONCACAF no Brasil e vai transmitir com exclusividade todas as 31 partidas do torneio. Este ano, a tradicional Copa entre as seleções da Concaf será sediada concomitantemente nos Estados Unidos, Costa Rica e Jamaica.

As primeiras transmissões já acontecem neste sábado (15), com os jogos de abertura entre Canadá e Martinica, às 20h30 e México e Cuba, às 23h, ambos no icônico estádio Rose Bowl, na Califórnia. A grande final está marcada para o dia 7 de julho, em Chicago, também nos Estados Unidos.

Confira a tabela de jogos do fim de semana

Sábado 15/06

Canadá x Martinica – 20h30 (Narração em inglês)

México x Cuba – 23h (Narração em português)

Domingo 16/06