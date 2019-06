Novo advogado de Najila diz que querem transformar modelo em vilã

Cosme Araújo é o quarto advogado a assumir a defesa de Najila Trindade, modelo que acusa Neymar de estupro. Durante entrevista exclusiva ao Aqui na Band, o defensor afirmou que ainda está se inteirando sobre o processo e as investigações.

"Querem transformar a vítima em vilã e isso é deprimente. Acabei de ouvir a entrevista do advogado do ex-marido da Najila e fiquei estupefato e percebi que estava fazendo quase que uma defesa do Neymar. E como ele foi no apartamento da Najila, fico mais preocupado com essa posição. Não querendo polemizar com o colega. Mas deve se omitir sobre fatos que ainda não temos a plenitude da real situação", declarou rebatendo as declarações de Roberto Guastelli, defensor de Estivens Alves, ex-marido de Najila.

"Quem tem que provar que não cometeu o estupro e as agressões é o cidadão que está sendo acusado. Quem tem que buscar provas contrárias é ele. É fato que ele estava com ela, que teve telefonemas com ela, que está assumindo o crime de exposição de nudes, que é um crime menor, para tentar com isso buscar uma situação benéfica"", continuou o advogado, que afirmou não ter acesso ao vídeo completo que seria prova chave para a investigação.

Cosme também elogiou as promotoras Estefânia Ferrazzini Paulin e Flávia Cristina Merlini que foram designadas pelo Ministério Público de São Paulo para acompanhar as investigações e que destacaram o peso da palavra de uma eventual vítima de estupro em entrevista concedida na quarta-feira. "As promotoras foram muito sábias quase que igualando a palavra da vítima a quase um valor absoluto, não absoluto porque tem que buscar mais elementos", disse o advogado.

Roberto Guastelli esteve presente no estúdio do Aqui na Band e afirmou que acredita que esse vídeo não existe. "Eu acredito que se ela tivesse essa prova, já teria apresentado na delegacia. Na minha opinião, esse vídeo não existe", opinou. "Não tenho procuração do Neymar nem da Najila. Comentei hipoteticamente no caso. De quem tenho procuração é do Estivens. O comentário que eu fiz foi a minha opinião como profissional", complementou.

O defensor do ex-marido de Najila afirmou que o seu cliente foi questionado no depoimento prestado na quarta-feira, 12, sobre o comportamento da modelo no período que eles estavam juntos e depois da separação. De acordo com o advogado, Estivens disse que "era um relacionamento tranquilo, que o casal era ciumento, havia brigas entre eles, mas que ele disse que era normal".