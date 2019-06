Marta e Cristiane marcam, mas Brasil leva virada da Austrália e perde a 1ª no Mundial

A Seleção Brasileira chegou a colocar um pé nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina de futebol ao abrir 2 a 0 contra a Austrália, mas levou a virada e perdeu por 3 a 2 em duelo na tarde desta quinta-feira, 13, em Montpellier, na França.

Agora, as meninas comandadas por Vadão vão precisar de um bom resultado contra a Itália para continuar na caminhada pela conquista do título inédito. A partida acontece na próxima terça-feira, 18, às 16h com transmissão da Band. A volante Formiga tomou o segundo cartão amarelo e será desfalque.

Após ficar fora da estreia por causa de uma lesão na coxa, Marta começou como titular e não decepcionou. A melhor do mundo ditou o ritmo das companheiros e abriu o placar em cobrança de pênalti aos 26 minutos quando a Austrália era melhor.

Com a vantagem, o Brasil tomou conta do jogo e chegou ao segundo em bela jogada de Tamires, que terminou no fundo das redes após cabeçada perfeita de Cristiane. Foi o quarto gol da atacante em dois jogos no Mundial até agora.

Precisando da vitória para se manter viva na competição, a Austrália se mandou para o ataque e conseguiu diminuir nos acréscimos da primeira etapa com Foord.

O empate veio aos 12 min do segundo tempo em uma bobeada da zaga brasileira. Logarzo cruzou na área, ninguém tocou na bola e acabou enganando a goleira Bárbara. O Brasil sentiu o gol e acabou levando a virada em nova falha da defesa. Mônica tentou tirar, mas acabou marcando contra. O lance precisou da consulta ao VAR, já que Kerr estava impedida na jogada, mas a árbitra considerou que a camisa 20 não teve interferência no lance.

Nos acréscimos, a Seleção Brasileira ainda reclamou de um pênalti em cima de Andressa Alves. A camisa 7 foi puxada na área, mas nada foi marcado mesmo após consulta ao árbitro de vídeo.