Marta se recupera de lesão e é confirmada em jogo contra a Austrália

Após ficar de fora da estreia da Seleção Brasileira contra a Jamaica na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a jogadora Marta tem motivos para comemorar. Recuperada de uma lesão na coxa esquerda, ela foi autorizada a jogar contra a Austrália na partida desta quinta-feira (13).

Veja a escalação da equipe brasileira:

É a quinta vez que a melhor jogadora do mundo participa do Mundial. A decisão foi divulgada no início da manhã pelo técnico Vadão. Marta deve entrar como titular no lugar de Bia Zaneratto.

O Brasil enfrenta a Austrália pela segunda rodada do Grupo C, às 13h (horário de Brasília). Na primeira rodada, as brasileiras venceram a Jamaica por 3 a 0. Já as australianas perderam de virada para a Itália por 2 a 1.