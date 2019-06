Marta calça chuteira com detalhes em azul e rosa pela igualdade de gênero

Mesmo após ter sua presença na Copa do Mundo de Futebol Feminino questionada por uma lesão na coxa, a lendária atacante Marta entrou em campo nesta quinta-feira (13) contra a Austrália. Não apenas jogou, como fez bonito, marcando um dos gols da seleção – que, no entanto, acabou perdendo por 3×2 para as adversárias.

No entanto, além do desempenho em campo, outro detalhe chamou a atenção para Marta nesta partida. A jogadora escolheu uma chuteira preta, sem patrocínio, que traz um único detalhe: duas bandeiras pequenas, de cores azul e rosa, na face externa do pé.

De acordo com a comentarista Ana Thaís Matos, em contribuição divulgada no Twitter, a chuteira constitui um protesto da Melhor do Mundo pela igualdade de gênero.

Esta pauta é bastante cara dentro do futebol feminino, que batalha dentro e fora do estádio para obter reconhecimento ao nível do masculino.

Confira em maior detalhe o calçado de Marta: