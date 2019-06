Canarinho 'Pistola' é impedido de participar de eventos da Copa América; confira o motivo

Após cair no gosto dos brasileiros e virar assunto de inúmeros memes durante a Copa do Mundo, o mascote da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apelidado de "Canarinho Pistola" por sua expressão ameaçadora, foi vetado dos eventos oficiais da Copa América.

A situação repetiu a da própria Copa do Mundo, que restringiu a participação do Canarinho a ações fora dos estádios e em compromissos extraoficiais. A motivação é puramente comercial, e tem muito a ver com o destaque que o mascote ganhou entre o público. Com o holofote e o carinho dos torcedores direcionados ao Canarinho Pistola, outro mascote fica esquecido: o da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), uma capivara de nome Zizito.

Divulgação/Conmebol

Menos "pistola", mais dentuço e menos conhecido, o Zizito é mascote oficial da competição, e representa homenagem ao ex-jogador brasileiro Zizinho. Ele foi escolhido a partir de uma votação nas redes sociais da Copa, vencendo com 65% dos votos.

Mas não se preocupe: o querido Canarinho não ficará totalmente de fora da festa. O mascote acompanhará a seleção para todas as cidades, além de figurar nas ações da CBF em pontos turísticos, e pelas redes sociais, onde sua fama cresceu.