View this post on Instagram

Quem nunca abraçou um desconhecido comemorando gol do Verdão? 💚 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷@verdaowallpaper #InstaPorco #Palmeiras #AvantiPalestra #Verdão