França, Alemanha e Nigéria vencem e se aproximam das oitavas na Copa

As seleções da França, da Alemanha e da Nigéria venceram seus jogos nesta quarta (12) e se aproximaram da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino, que acontece na França.

As partidas eram todas válidas pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Nigéria x Coreia do Sul

No primeiro jogo do dia, a Nigéria derrotou a Coreia do Sul por 2 a 0 em jogo válido pelo grupo A e disputado no estádio des Alpes, em Grenoble. Com este triunfo manteve vivo o sonho de avançar para a próxima fase da competição.

Desde o início a seleção africana tomou a iniciativa das ações. E esta pressão se transformou em vantagem no placar aos 28 minutos do primeiro tempo, quando a meia Chikwelu levantou a bola na área e a zagueira Kim Doyeon cortou errado para a meta de seu próprio time. De início houve dúvida sobre a validade ou não do gol por conta de um possível toque de mão da atacante Oparanozie, mas o VAR (árbitro de vídeo) entrou em ação e confirmou o gol. 1 a 0 para a Nigéria.

No início do segundo tempo, a Coreia teve chance de empatar. A meia Ji chutou forte e a goleira Nnadozie deu rebote, que foi aproveitado por Lee Geummin para empurrar para o fundo das redes. Mas a atacante estava em posição de impedimento, e o gol foi corretamente anulado.

O time coreano continuou tentando o empate, mas parava na boa atuação da defesa adversária. E a Nigéria, quando teve uma nova chance clara, não perdoou. Aos 29 minutos a lateral Okeke lançou Oshoala na ponta direita. A atacante se livrou de uma zagueira, deixou a goleira no chão e tocou fraquinho, quase sem ângulo, para marcar um bonito gol. 2 a 0 para a Nigéria.

Com esta vitória a Nigéria ocupa a terceira posição do Grupo A, o que ainda a permite sonhar com a classificação, isto porque no Mundial feminino as quatro melhores terceiras colocadas na fase de grupos avançam para as oitavas de final. Já a Coreia não tem mais chances de avançar.

Ficha técnica:

Quarta, 12 de junho de 2019

NIGÉRIA 2 x 0 COREIA DO SUL

Competição: Mundial Feminino (2ª rodada – Grupo A)

Local: Grenoble, França

Juíza: Anastasia Pustovoytova (Rússia)

Nigéria: Nnadozie; Okeke, Ohale, Ebi e Ebere; Uchendu (Ayinde), Okobi e Chikwelu; Oshoala (Kanu), Oparanozie e Ordega (Imo). T: Thomas Dennerby.

Coreia do Sul: Kim Minjung; Hwang, Kim Doyeon, Jang e Kim Hyeri; Lee Mina (Moon), Choo e Kang (Lee Sodam); Ji Soyun, Jung (Yeo) e Lee Geummin. T: Yoon Chaerim.

Gols: No 1º tempo: Kim Doyeon (28, contra). No 2º tempo: Oshoala (29).

Alemanha x Espanha

O segundo duelo do dia foi entre a bicampeã mundial Alemanha e a jovem e promissora equipe da Espanha. Mas no jogo válido pelo grupo B, e disputado no estádio du Hainaut, em Valenciennes, a experiência foi determinante no final.

A Espanha começou a partida muito bem e deu a impressão de que poderia sair com a vitória. Nos primeiros minutos da partida, Nahikari Garcia e Silvia Meseguer tiveram oportunidades claras, mas pararam na forte defesa da Alemanha.

E assim foi durante todo o jogo, com a Espanha pressionando muito a Alemanha, tendo muitas oportunidades de gol (conseguiu 16 finalizações no total) e mantendo mais a posse de bola (59%).

Se a Espanha não aproveitou suas chances, a Alemanha foi letal quando chegou perto do gol adversário. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Huth cruzou para Popp, que cabeceou para defesa parcial da goleira Paños. A zaga espanhola deu bobeira e Däbritz deu um carrinho para fazer o gol da vitória.

Após o triunfo de hoje, a Alemanha lidera o grupo B com 6 pontos, enquanto a Espanha fica na segunda posição com 3 pontos. Amanhã África do Sul e China se enfrentam no complemento do Grupo B na segunda rodada.

Ficha técnica:

Quarta, 12 de junho de 2019

ALEMANHA 1 x 0 ESPANHA

Competição: Mundial Feminino (2ª rodada – Grupo B)

Local: Valenciennes, França

Juíza: Kateryna Monzul (Ucrânia)

Alemanha: Schult; Hendrich (Buehl), Hegering, Doorsoun e Gwinn; Oberdorf (Magull), Goessling (Leupolz) e Däbritz; Huth, Popp e Schweers. T: Martina Voss Tecklenburg.

Espanha: Panos; Torrejon, Paredes, León e Corredera; Hermoso, Alexia, Virginia, Meseguer e Mariona; Nahikari. T: Jorge Vilda.

Gols: No 1º tempo: Däbritz (41).

França x Noruega

França e Noruega protagonizaram um grande jogo pela segunda rodada do Grupo A. De um lado estava a equipe norueguesa campeã mundial; do outro lado, apoiada por sua animada torcida que lotou o estádio de Nice, a seleção francesa conseguiu vencer por 2 a 1 e garantir a liderança de sua chave.

Desde o primeiro minuto a França tomou a iniciativa do jogo. Mas a Noruega mostrava muita organização para evitar que a equipe adversária tomasse conta da partida. Isso fez com que houvessem poucas oportunidades claras na etapa inicial.

Esse panorama mudou logo no início do segundo tempo. Com menos de um minuto de jogo Henry tocou para a lateral Majri, que cruzou na medida para Gauvin se antecipar à defesa adversária e escorar a bola para o fundo do gol adversário.

Tudo parecia sob controle, mas aos 9 minutos aconteceu o que nenhum dos torcedores franceses mais pessimistas poderia imaginar, Herlovsen avançou pela esquerda e cruzou para o meio da área. A zagueira Renard apareceu para cortar, mas acabou marcando contra. 1 a 1 no marcador.

Porém, a França não desanimou e continuou buscando o gol da vitória. E aos 26 minutos do segundo tempo ele veio. Engen deu uma entrada perigosa em Torrent dentro da área. A árbitra ficou em dúvida se houve, ou não, infração e usou o VAR (árbitro de vídeo) para confirmar o pênalti. Le Sommer cobrou com firmeza para colocar o time da casa novamente em vantagem.

A França conseguiu segurar a vitória de 2 a 1 até o final e garantiu 100% de aproveitamento até aqui na competição. Na terceira rodada do Grupo A, a Nigéria enfrenta a França; enquanto a Coreia do Sul joga contra a Noruega.

Ficha técnica:

Quarta, 12 de junho de 2019

FRANÇA 2 x 1 NORUEGA

Competição: Mundial Feminino (2ª rodada – Grupo A)

Local: Nice, França

Juíza: Bibiana Steinhaus (Alemanha)

França: Bouhaddi; Torrent, Mbock Bathy Nka, Renard e Majri; Henry, Thiney (Bilbaut) e Bussaglia; Diani, Gauvin (Cascarino) e Le Sommer. T: Corinne Diacre.

Noruega: Hjelmseth; Moe Wold (Hansen), Mjelde, Thorisdottir e Minde; Saevik (Utland), Risa (Maanum), Syrstad Engen e Reiten; Herlovsen e Graham. T: Martin Sjogren.

Gols: No 2º tempo: Gauvin (1), Renard (9, contra) e Le Sommer (26).